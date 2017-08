Prekid isporuke gasa u Mitrovici

U utorak, 22. avgusta, u periodu od 08:00 do 17:00 časova, doći će do obustave u isporuci prirodnog gasa. Do prekida će doći zbog izvršenja neophodnih radova na izmeštanju uličnog gasovoda u Planinskoj ulici.

Zbog te intervencije biće isključen dovod gasa na merno-regulacionu stanicu široke potrošnje (broj 2), koja napaja potrošače na teritoriji grada od železničke pruge prema Fruškoj gori. To se odnosi na potrošače u naseljima KPD, Mala Bosna, Mala Slavonija i naselje severno od Planinske ulice.