Javno preduzeće “Inđija put” do kraja ovog meseca intezivno će raditi na obeležavanju vertikalne i horizontalne signalizacije u blizini svih osnovnih i srednjih škola, ali i predškolskih ustanova na teritoriji opštine Inđija. S obzirom na to da se bliži početak školske godine, “Inđija put” radi na povećanoj bezbednosti dece, ali i svih učesnika u saobraćaju, pa su radovi koje ovo javno preduzeće planira intezivirani i njihov završetak se očekuje do 1. septembra.