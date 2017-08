Nove parking zone (Video)

Iz Grada Sremska Mitrovica stižu novine što se tiče novih lokacija naplate parkinga, a na osnovu toga doći će do smanjenja cene parkiranja. Takođe, novom Odlukom o javnim parkiralištima, doći će do izmena koje se odnose na vreme naplate parkiranja vikendom, a pored toga, uvešće se i nova plava zona naplate. Implementiranje ovih novina očekuje se sredinom septembra, saznaje Sremska televizija od Gradske uprave za saobraćaj.

Nova odluka Grada o javnim parkiralištima naišla je na pozitivne komentare naših sugrađana. Zadovoljni su, pre svega, sniženjem cene parkiranja koja ih očekuje u narednom periodu, i nadaju se da će proširenjem zone naplate biti više mesta za parkiranje njihovih vozila.

U Sremskoj Mitrovici doći će do naplate parkiranja na nekih 15 novih lokacija, dok će na uštrb toga doći do smanjena cena parkiranja, a najveća izmena je da će u drugoj, trećoj i četvrtoj zoni doći do smanjenja mesečne karte na 1000 dinara, kao i godišnje na 10.000. dinara.

Takođe, izmene se očekuju i u vremenu naplata vikendom, kada će se naplata vršiti do 14 časova, od dosadašnjih 19 časova.

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” zaduženo je za implementiranje samih sistema, a krajnji rok za uvođenje svih novina parking zone je 15. septembar. Da podsetimo, uvodi se nova, plava parking zona, koja će se nalaziti na gradskoj plaži, a naplaćivaće će se samo tokom letnjeg perioda.