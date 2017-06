Opština Šid učestvuje u nacionalnom projektu “Coca-Cola podrška mladima” koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne veštine kako bi lakše došli do posla. Ovaj program “Coca-Cola” realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NALED-om. Program se sprovodi u 10 gradova u Srbiji kroz trodnevne interaktivne radionice. Prva radionica u Šidu biće održana od 12. do 14. juna.