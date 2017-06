Jedno kolo do kraja Sremske lige

U prethodnom kolu Sremske lige, vodeći “Hajduk” bio je siguran na svom terenu u Divošu i sa ubedljivih 5:1 savladao ekipu “Ljukova”. Drugoplasirani “1.maj” je takođe lako stigao do tri boda, pošto je ubedljivim rezultatom 6:0 pobedio ekipu “Hrkovaca”. Treće pretendent za četvrtu ligu, “Podrinje” nije imalo uspeha i u Popincima su zaustavljeni od strane “Napretka”, bio je to remi 1:1. Još jedno kolo ostalo je do završetka takmičarske sezone, a “Hajduk” i “1.maj”, koji za liderom zaostaje 1 bod, boriće se za naslov prvaka i ulazak u viši rang. U poslednjoj utakmici, “Hajduk” gostuje “Mitrosu” u Sremskoj Mitrovici, dok “Prvomajci” putuju u Vitojevce gde se sastaju sa ekipom “Partizana”. Obe utakmice igraju se u subotu, 10.juna od 17 časova.