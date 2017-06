Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine izvršila je isplatu subvencija za regresirano đubrivo u dve tranše. Sledeća, treća tranša kojom će se isplatiti svi oni korisnici koji su zahtev podneli do 31.maja tekuće godine biće obavljena do 08. juna 2017.godine. Isplata regresa nastaviće se nedeljnom dinamikom do zaključenja roka za podnošenje zahteva, odnosno do 30. septembra.