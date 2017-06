Gužve na šalterima za izdavanje vozačkih dozvola prouzrokovane su približavanjem krajnjeg roka za zamenu starih dozvola na papirnom obrascu. Rok ističe desetog juna, a građani podnose zahteve po mestu prebivališta. U Sremskoj Mitrovici to mogu uraditi radnim danima od 7:30 do 15 sati, kao i subotom od 8 do 13 sati.