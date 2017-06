FK “Napredak” – “PSK Putinci” (Video)

U okviru 29. kola Druge Sremske lige, na terenu u Žarkovcima sastali su se domaći “Napredak” i “PSK Putinci”. Domaćini, koji se bore za opstanak u ligi, imali su nasuprot sebe ekipu iz vrha tabele koja se bori za baraž u kojem će imati priliku da izbori plasman u viši rang takmičenja. Posle 90 minuta igre, slavili su gosti iz Putinaca.

Veliki derbi u Sremu, odigran je u Žarkovcima, u okviru 29. kola Druge sremske lige. Domaći “Napredak” dočekao je “PSK Putince”. Pred oko nekoliko stotina gledalaca, viđen je jako dobar fudbal i sedam golova. Maksimalna tri boda u ovoj utakmici pripala su Putincima. Bitnu pobedu, gostima je čestitao trener domaćih i rekao da će njegova ekipa dati sve od sebe u poslednjoj prvenstvenoj utakmici, kako bi zadržali svoj status u ovom rangu takmičenja.

Već u 25. minutu, gosti su vodili sa dva nula. Kada se činilo da će lako doći do pobede, za tri minuta domaćini dolaze do izjednačenja i na poluvreme se otišlo pri rezultatu 2:2. U drugom poluvremenu golom u 65. minutu Predrag Peca Kodžo dovodi PSK u vođstvo i samo dva minuta kasnije još jednom dokazuje svoje majstorstvo. Do kraja meča “Napredak” je uspeo da smanji prednost gostiju na tri četiri, a tako je utakmica i završena.

U sledećem, poslednjem kolu, “Napredak” gostuje u Brestaču, dok “PSK Putinci” dočekuju “Slogu” iz Čalme i ako pobede u toj utakmici plasiraće se u baraž za viši rang takmičenja.