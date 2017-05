Predsednik prima čestitke (Video)

Aleksndar Vučić stigao je malo pre 12 sati u Dom Narodne skupštine Srbije gde će položiti zakletvu nad Ustavom i Miroslavljevim jevanđeljem i tako fomrmalno postati novi predsednik Srbije.

U toku je svečana sednica Narodne skupštine kojom predsedava predsednica Maja Gojković.

Sednici prisustvuje odlazeći predsednik Tomislav Nikolić, kao i predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica, Vojske Srbije.

Svečanoj sednici prethodila je sednica na kojoj je konstantovana ostavka na funkciju predsednika Vlade.

12:09 Aleksandar Vučić položio je zakletvu. Čestitala predsednica Skupštine.

Intoniranje himne “Bože pravde”.

12:15 U toku obraćanje novoizabranog predsednika u Narodnoj skupštini.

Prenosimo Vam deo govora:

“Osećam strah i nadu sada kada preuzimama dužnost predsednika. Zahvaljujem se svim prošlim predsednicima Republike, a posebno Tomislavu Nikoliću. Pružam podršku svim merama koje je Vlada Srbije preduzela na putu oporavka. Nemam sumnju šta da uradim za Srbiju, baš kao i pre tri godine kada sam preuzimao dužnost predsednika Vlade. Moje je da vodim sutrašnjost ove prelepe zemlje. Da svojim delima inspirišem sve ostale. Da Srbiju učinim boljom, sigurnijom i srećnijom. Do toga ne mogu sam, potrebno nam je svima zajedništvo i svom svojom snagom radiću nam tom zajedništvu. Politički sam se ostvario, ali to zajedništvo potrebno je Srbiji i svakom čoveku u njoj. Od toga zavisi da li ćemo imati budućnost. Posvađana Srbija ne može ništa. Nema slobode i napretka u podelama i svađama. Moja dužnost je da to kažem kao i mnoge druge stvari koje drugi ne žele da čuju. Rad je ključ za uspeh naše budućnosti. Mir u celom regionnu, insistiraću na dijalogu. Mir i stabilnost su srž mog budućeg delovanja. Srbija je suverena i nezavisna zemlja. Sama hoće da čuva svoju slobodu. Ne ulazimo u vojne paktove i saveze. Svoji na svom – to želimo. Da imamo vojnu armiju. Politika vojne neuralnosti. Čuvaću integritet Srbije, ali ću održavati razgovor sa Albancima i unutrašnji dijalog sa KiM. Nastojaću da popravim odnose sa Hrvatskom i zamljama regiona. Nemam sumnje u evropski put kojim smo krenuli. Sačuvano prijatlejstvo sa Rusijom. Srdačni odnosi sa NR Kinom. Uspostavili smo nove odnose sa Indijom, Japanom, Australijom. Još mnogo strateškog truda treba uložiti u popravljanje odnosa sa Amerikom. Boriću se za najbolje odnose između nas i SAD. Tražiću od Vlade i Skupštine da nastave sa reformama, pre svega u pravosuđu i obrazovanju. Planiram da otvorimo razgovore o ustavnim reformama gde će biti uključeni svi društveni činioci. Treba gledati pravo. “Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih”. Želim da kao predsednik uvek budem uz Republiku Srpsku, kao i uz Srbe u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji ne narušavajući integritet tih zemalja. Hoću da se zahvalim našem narodu, našim građanima koji su došli ispred Narodne skupštine da nas pozdrave. Verujem da ću uz pomoć građana uspeti da odgovrim na svaki izazov, a ja volim Srbiju iznad svega. ŽIVELA SRBIJA!”

Govor je više puta prekidan aplauzom.

Dok traje svečana sednica ispred Narodne skupštine okupile su se pristalice SNS-a.

Drgi deo svečanosti je od 13 sati u Predsedništvu Srbije.