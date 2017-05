U ime lokalne samouprave predsednik opštine Ruma, Slađan Mančić, uručio je HKPD-u računar kako bi to društvo imalo bolje uslove za dalji rad. On je tom prilikom obišao prostorije HKPD-a i imao priliku da se upozna sa istorijom društva čija je tradicija duga 115 godina. Predsednik društva je kroz kratak obilazak pokazao nagrade i fotografije sa svih takmičenja i nastupa na kojem je to kulturno-prosvetno društvo učestvovalo.