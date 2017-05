Trgovanje kukuruzom i sojom

Tokom skraćene radne nedelje, preko novosadske “Produktne berze” prometovano je ukupno 775 tona robe. Trgovalo se kukuruzom i sojom. Cena veštački sušenog kukuruza sa klauzolom gratis lagera do kraja maja je iznosila 16,80 din/kg bez PDV-a, dok se cena kukuruza sa vlagom do 14,5% kretala od 16,60 do 16,70 din/kg bez PDV-a. Za razliku od kukuruza, cena soje zabeležila rast u odnosu na cene registrovane krajem aprila. Kilogram soje je u proseku koštao 51,20 dinara din/kg bez PDV-a. Ovo je ujedno i najviša cena ove uljarice od septembra 2014. godine.