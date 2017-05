Rampa spuštena – voza nema (Video)

Pružni prelaz između Šida i Adaševaca dobro je poznat svima koji su ovim putem prošli bar nekoliko puta. Naime, veoma često dešava se da je rampa bez potrebe spuštena, pa se dešava da vozila čekaju skoro sat vremena, a za to vreme ne prođe ni jedan voz. Pokušali smo da saznamo zašto se to događa.

Rampa na pružnom prelazu između Šida i Adaševaca nekada je spuštena i duže od 40 minuta. Svi oni koji koriste ovaj pružni prelaz na saobraćajnici koja Šid spaja sa četiri sela i vodi na auto-put negoduju zbog učestalih prekida saobraćaja. Najveći problem je što za to vreme ne prođe ni jedan voz.

I pored sve glasnijih negodovanja vozača ista neprijatnost ponovalja se svakoga dana. Za to vreme formira se kolona nezadovoljnih vozača koji samo tokom jedne nedelje potroše sate i sate čekajući da se rampa digne.

Pružni prelazi su u nadležnosti “Infrastrukture železnice Srbije” kojoj smo se obratili sa pitanjem zašto se ovo dešava. U odgovoru koji smo dobili navodi se, između ostalog, da se na stanici Šid vrši zamena lokomotiva na putničkim i teretnim vozovima između srpskih i hrvatskih operatera, što zahteva često izvođenje manevarskih radnji, tokom kojih se uređaj putnog prelaza ne isključuje automatski, nego to radi otpravnik vozova. Uz to u odgovoru stoji i da teški kamioni često lome polubranike, što dovodi do povremene neispravnosti uređaja za automatsko obezbeđenje putnog prelaza.

I dok se ne pronađe trajno rešenje ovog problema vozači će i dalje nailaziti na spuštenu rampu.