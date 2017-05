Moguće infekcije klasa pšenice

Na području Srema usevi pšenice se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do početka cvetanja. U periodu cvetanja pšenice, u vlažnim uslovima kakvi preovladavaju u proteklom periodu, može doći do infekcije klasa gljivom koja prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa. Ovo je jedno od najdestruktivnijih oboljenja strnih žita. Bolest dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna. Poseban značaj ove gljive je u njenoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja. U cilju sprečavanja infekcija i sinteze mikotoksina mere zaštite treba sprovesti na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike nekim od registrovanih fungicida.