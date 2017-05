Danas na programu Muzeja Srema u okviru manifestacije “10 dana od 10 do 10” je još jedno predavanje. Tema su “Srpski ratni zarobljenici – sabirni logor u Sremskoj Mitrovici u periodu od 1915. do 1916. godine”. Sadržaj predavanja, koje počinje u 19 sati na adresi Muzeja, Vuka Karadžića broj tri, čine dokumenta o humanitarnoj katastrofi srpskih vojnika i civila koji su prošli put smrti kroz čitavu Srbiju do austrougarskih logora sa četvoromesečnim zadržavanjem u Sremskoj Mitrovici.