Konkurs za podršku mladima u ruralnim područjima

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini. Korisnici sredstava po ovom konkursu su fizička lica i preduzetnici stariji od 18 i mlađi od 40 godina, na dan podnošenja zahteva, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva posle 01.01.2016. godine, a do dana zaključenja ugovora. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 100.000.000 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.200.000 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000 dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 23. junom 2017. godine.