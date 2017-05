Dominacija “Podrinja” (Video)

U okviru 27. kola Sremske lige na terenu u Mačvanskoj Mitrovici, fudbaleri “Podrinja” dočekali su ekipu “Mitrosa” iz Sremske Mitrovice. Mačvani su, u želji da poprave utisak iz utakmice prethodnog kola, u ovaj meč ušli motivisano i na kraju zasluženo i ubedljivo slavili.

Gradski derbi Sremske lige odigran je na stadionu u Mačvanskoj Mitrovici. Ekipa “Podrinja” koja se bori za naslov prvaka i plasman u viši rang, bila je ubedljiva protiv “Mitrosa” koji će do kraja prvenstva imati težak zadatak da zadrži svoje mesto u ovom rangu takmičenja. Raspoloženo “Podrinje” i slaba igra “Mitrosa” odrazili su se na epilog ovog derbija, osam golova u mreži “Mitrosa”. Golijadu na stadionu “Podrinja”, pred oko 300 gledalaca, započeo je Adamović već u 11. minutu. U daljem toku utakmice strelci su se ređali kao na treningu. U 14. minutu jedanaesterac realizuje Aleksandar Radovanović, i to je 2:0. Treći gol postigao je Rogo u 23. minutu, a četvrti Adamović u 37. Prvo poluvreme zaključava Regić u 43. minutu kada postiže peti pogodak i to je 5:0 za “Podrinje”. U drugom poluvremenu, Kljajić otvara mrežu gostiju i u 50. minutu postiže šesti pogodak. 7:0 u 70. minuti Pršić. Zavesu spušta Ivić, lob udarcem i to je konačnih 8:0 za domaćina.

Još tri utakmice, obe ekipe odigraće do kraja prvenstva. U narednom kolu “Podrinje” gostuje u Hrtkovcima, dok “Mitros” dočekuje “Napredak” iz Popinaca.

Trenutno, “Podrinje” je na trećem mestu sa samo bodom zaostatka za prvoplasiranom ekipom “Hajduka” iz Divoša i jednakim brojem bodova za drugoplasiranom ekipom “1.maj” iz Rume. Dok je “Mitros” na pretposlednjem, 16.mestu sa 26 osvojenih bodova.