Dom zdravlja ” Dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji za dane Uskršnjih praznika organizuje dežurstva određenih službi i to 14, 15, 16, i 17. aprila. Pedijatrija i Opšta praksa u dane praznika radiće od 7 do 14 časova. Apoteka u Inđiji radiće od 7 do 15 časova, dok će apoteka u Beški raditi do 13 časova. Služba kućne nege u Inđiji dežuraće od 7 do 19 časova, dok će ista služba u Beški raditi do 12 časova. Službe Hitne medicinske pomoći radiće i tokom praznika 24 sata.