Uticaj vremena na useve (Video)

Situacija koja je sredinom protekle nedelje zadesila voćnjake sa padavinama koje su ispraćene snegom, pogodila je i ratarske kulture. Stručnjaci kažu da su kukuruz i pšenica doživeli blagi stres. Pozitivno u svemu je količina padavina koja će doprineti vlažnosti zemljišta koje je bilo isušeno. To će ubrzati rast i razvoj posejanih biljaka u narednim danima sa povećanjem dnevnih temperatura.

U zavisnosti od faze razvoja kreće se i otpornost biljke na mraz. Protekli period iza nas doneo je kratkotrajne minuse na poljima što će različito uticati na kulture kažu stručnjaci. Primera radi, pšenica u fazi bokorenja može da izdrži do -11 stepeni Celzijusa, dok u fazi vlatanja u kojem se većinom trenutno nalazi do -4 stepena Celzijusa, kada može da dođe do sniženja prinosa koje može da bude slabo do umereno. Kukuruz trpi temperature od -2 stepena u trajanju od par sati.

Kod izniklih mladih biljaka kukuruza minus može izazvati oštećenja ili čak uvenuće. S toga je neophodno obići useve ovih dana i ukoliko je vrh rasta krem boje ili beo nije bilo oštećenja. Seme koje nije klijalo neće biti oštećeno. Ipak padavine praćene nižim temperaturama nisu se značajnije zadržale u dužem vremenskom intervalu na području Srema tako da nose i pozitivne efekte kao što je neophodna vlaga u zemlji.

Zaštita useva kada su u pitanju bolesti i borba protiv korova kombinovana sa prihranom neophodni su poslovi koji se moraju sprovoditi u narednom periodu kako bi se očuvao i usev i poboljšalo dalje nicanje.