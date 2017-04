Uticaj toplote na nicanje kukuruza (Video)

Temperatura je vrlo važan faktor u razvoju kukuruzne biljke. Istraživanja su pokazala da je rast biljke kukuruza proporcionalan temperaturama između 10 i 30 stepeni Celzijusa, a da se on vrlo slabo odvija izvan ovih graničnih vrednosti ispod 10 ili iznad 30 stepeni. Što je vreme toplije to je i razvoj biljke brži i obrnuto. Kakvo je stanje na oglednom polju STV fao 500 grupe zrenja, saznaćete u novom izdanju emisije “Paor” u rubrici “Ogledno polje” u nedelju od 13:30 časova.

Svaki hibrid kukuruza zahteva određenu količinu toplote koja mu je potrebna, nakon setve, kako bi završio svoj razvoj i dostigao fiziološku zrelost. Ova količina toplote se još stručno zove “dnevni stepeni rasta”, ili “tolotne sume” što je izostalo u proteklom periodu.

Da bi kukuruz razvio svaki list, on mora da akumulira određenu količinu toplote nakon nicanja. Ova količina toplote za formiranje jednog lista nije ista za sve listove koji će biti formirani. Kako bi se najbolje iskoristila toplota u prirodi nikada ne treba žuriti sa setvom, jer tokom aprila meseca moguće su toplotne oscilacije, baš kao i ove godine, stav je stručnjaka.

Za sve faze kukuruza od prvog do desetog lista, svaki novi će se formirati kada se akumulira potrebna količina toplote po listu. To znači, u slučaju da vreme posluži kada je u pitanju toplota, svaki novi list na 5 do 6 dana, krajem aprila meseca i početkom maja, ili 3 do 4 dana sredinom juna u zavisnosti od fao grupe zrenja. Opširnije o svemu u “Oglednom polju” STV fao 500 grupe zrenja u novom izdanju emisije “Paor” u nedelju od 13:30 časova.