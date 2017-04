Tretman protiv korova

Soju nije lako gajiti. Najopasniji za ovu biljku su korovi. Svaka greška sa herbicidima oštećuje soju i smanjuje joj prinos. To se najbolje vidi kada soju prskamo posle setve, a pre nicanja. Ako se koriste agresivni, jeftiniji preparati i padne samo malo više kiše, soja to odmah pokaže. Soja nikne, naraste do prve troliske, požuti i tako ostane dve do tri nedelje. Prvo i osnovno pravilo je da ne treba dozvoliti korovima da prerastu 2 do 3 centimetra visine. Mnogo je važnije da gledamo korove nego da soji brojimo troliske.