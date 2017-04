Svi u Muzej!

Danas je završena izrada programa manifestacije “Muzeji Srbije, 10 dana od 10 do 10” koji je pripremio mitrovački Muzej za svoje sugrađane. Veliko otvaranje događaja je zakazano za 18 sati 11. maja i trajaće sve do 20. maja, zaključno sa “Noći muzeja”. Tih dana vrata Ustanove biće otvorena od ujutru u 10 sati, pa uveče do 22 časa. Ulaz će biti besplatan, kao i prethodnih godina. Grad Sremska Mitrovica takođe je podržao organizaciju, a Muzeju “Srema” pomogao je i prirodnjački iz Beograda. Prvog dana zainteresovani će moći da pogledaju izložbu Prirodnjačkog muzeja “Tri boje vina”, dok će 12. maja biti održano predavanje “Značaj etnografskog istraživanja u sociokulturnoj antropologiji”. 15. maj je rezervisan za predavanje o srpskim ratnim zarobljenicima, a 18. maj za “Tragove Probove neuspele politike u antičkom Sirmijumu”.