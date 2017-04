Prva polovina nedelje donela je značajna rast cena uljarica i žitarica na Produktnoj berzi, dok je u drugoj polovini protekle nedelje došlo do manje korekcije cena. Žutim zrnom se trgovalo sa klauzulom “gratis lager“ po cenama od 16,80 do 17,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je sa povišenom vlagom do 17% cena bila 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Hlebnim zrnom se trgovalo po višim cenama, ponderisana cena pšenice za ovu nedelju je iznosila 18,31 dinara po kilogramu bez PDV-a, što pretstavlja cenovni rast od 3,34%. Što se tiče zrna soje, početak nedelje je doneo rast cena, najviša dostignuta cena je iznosila 51,00 dinar po kilogramu bez PDV-a. Sojina sačma je trgovana preko Produktne berze po ceni od 54,70 dinara bez PDV-a.