Košarkaši “Mega Leksa” sinoć su u uzbudljivoj završnici slavili sa 93:91 protiv “Vršca”. Izabranici Dejana Milojevića gubili su sa osam poena razlike na manje od četiri minute do kraja, ali su ipak došli do pobede posle pogođenih bacanja Jaramaza na 6 sekundi do kraja i odbranjenog poslednjeg napada. Najefikasniji u redovima “Mege” bili su Jaramaz sa 24 i Lešić sa 22 poena. Posle 3. kola “Mega” ima skor od 2-1, a naredni meč igra u utorak 2. maja kada gostuje “Crvenoj Zvezdi”.