Ogledno polje u emisiji “Paor” (Video)

U kojoj je fazi ogledno polje kukuruza STV, možete pogledati u emisiji “Paor” u nedelju od 13:30 minuta. Kako se semena razvijaju u zemljištu u prvim danima nakon setve, uz savete stručnjaka šta bi bilo neophodno uraditi u narednom periodu na terenu u cilju očuvanja useva i dobijanja kvalitetnog prinosa.

Nakon setve kukuruza proveravamo kako izgledaju prve faze razvoja hibrida i koliko se međusobno razlikuje njihovo početno razvijanje. Biljka kukuruza je jedinstvena po tome što skladišti ogromne količine sunčeve energije u zrnu. Od semena koje teži oko 1/3 grama razvije se biljka visine oko 3m za oko devet nedelja. U narednih devet nedelja ona će proizvesti 600 do 1000 zrna zavisnosti od sorte i vremenskih prilika koje vladaju. Da bi to uspešno obavila biljka kukuruza će zahtevati određene uslove u svakoj fazi svog razvoja. Trenutno je kukuruz u vegetativnoj fazi u kojoj klija i niče. Trenutni porast se razlikuje od hibrida do hibrida. A za fao grupu 500 stručnjaci ističu nekoliko prednosti.

Ono o čemu se treba voditi najveća pažnja u narednom periodu je svakako stanje parcele na kojoj se usev razvija. Tretmani su neizbežni, a pre svih tu je u narednom period tretman posle setve, a pre nicanja protiv korova kako bi se omogućio nesmetan razvoj biljke kukuruza.

Opširnije na pomenute teme možete se informisati u nedelju u emisiji “Paor” od 13:30 časova u posebnom delu emisije koji je posvećen oglednom polju. Razvojne faze koje će pratiti naša ekipa će pomoći u sprovođenju što efikasnije i racionalnije tehnologije gajenja, a sve u svrhu ostvarivanja maksimalnih i kvalitetnih prinosa i na kraju dobiti koja će biti izražena kroz pomenuto.