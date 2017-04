U delu Kuveždinske ulice u Sremskoj Mitrovici biće obustavljen saobraćaj od petka do nedelje zbog održavanja “Moto skupa” Moto kluba “Srem”. Obustava će biti primenjivana u popodnevnim satima u periodu od 16 do 1 sat posle ponoći. Građanima koji imaju objekte u tom delu Mitrovice se savetuje da koriste za to vreme alternativne pravce.