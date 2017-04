Izvoz poljoprivredne robe u Kinu

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Branislav Nedimović i ministar Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin NR Kine (AQSIQ) Dži Šuping potpisali su, u Beogradu Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti davanja garancija za bezbednost prehrambenih proizvoda namenjenih za uvoz i izvoz. Ministar Nedimović je nakon potpisivanja dokumenata izjavio da je potpisani Memorandum krovni dokument koji će omogućiti da Srbija u Kinu izvozi robu biljnog i životinjskog porekla. Nedimović je objasnio da se to pre svega odnosi na one proizvode za koje postoji interesovanje, a to su razne vrste mesa, mleka i mlečnih proizvoda, kukuruza, šećerne repe i suve šljive u Kinu.