Cena jaja pred Uskrs (Video)

Nedelju dana pred Uskrs, jaja u prodaji sada već po tradiciji imaju znatno veću cenu. U Sremu se jaja mogu kupiti po ceni od 9 do 18 dinara, u zavisnosti od klase i veličine jajeta. U velikim trgovinskim lancima cena jaja je od 12 do 18 dinara, dok se na pijačnim tezgama mogu naći jaja po ceni od 9 do 15 dinara.

Nekoliko dana pred najradosniji hrišćanski praznik Uskrs, domaćice pripremaju sastavni deo trpeze – farbana jaja. Ovih dana pijačne tezge preplavljene su ovim proizvodom, kupci su manje-više zadovoljni cenom, njima je, kako kažu, ipak bitniji kvalitet, zbog toga se najčešće odlučuju da jaja kupuju na pijaci kod proverenih proizvođača.

Prodavci na pijacama snabdeveni su jajima za predstojeći Uskrs i kako kažu, idealno je vreme za prazničnu kupovinu. Ipak, cena od 9 dinara po komadu kupcima je najprimamljivija, iako je ova klasa najsitnija. Međutim, ima i onih koji će za ovu namirnicu izdvojiti i više novca ukoliko prodavac potvrdi da je jaja iz domaće proizvodnje.

Cene u marketima, ne razlikuju se mnogo od cene na tezgama, tu je trenutno za komad jaja potrebno izdvojiti 13 dinara. Ono sto je bitno napomenuti je da veći trgovinski lanci nekoliko dana pred praznik organizuju i akcijske prodaje aktuelnih proizvoda, u ovom slučaju, svežih jaja.

Pune ruke posla ovih dana imaju i proizvođači domaćih jaja. Kod njih je standardna cena do 15 dinara po komadu. Njima je sada najbitnije da sveže, organsko jaje, visoke klase što pre stigne do kupca.

U lukovini ili šareno, sa sličicama ili ručno oslikano, Uskršnje jaje svakako će biti deo praznične trpeze 16. aprila u svakom domaćinstvu.