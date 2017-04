Bez gužvi na granici

Uoči 1. maja nema većih gužvi na graničnim prelazima. Tokom dana na najfrekventnijem graničnom prelazu u našoj zemlji Batrovcima vreme čekanja na izlaz iz zemlje je do 15 minuta, dok se na ulazu čeka maksimalno do 10-ak minuta. Na prelazu Šid drumski nema dužih čekanja maksimalno do 5 minuta u oba smera. Građanima koji planiraju da prelaze državnu granicu tokom predstojećih prvomajskih praznika se savetuje da koriste alternativne granične prelaze. Prema Republici Hrvatskoj preporučuju se alternativni granični prelazi Šid i Bačka Palanka, kao i manji granični prelazi poput prelaza Sot ka Iloku.