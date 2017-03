U najavi izmene Zakona o poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović, najavio je da će biti izmenjen Zakon o poljoprivremenom zemljištu kako bi se ograničila liberalizacija tržišta poljoprivrednog zemljišta i da će to do septembra biti usklađeno sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Mi ćemo izmeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu i do 1. septembra ćemo napraviti tako da nelibralizujemo u potpunosti, nego da ta fizička lica, koja žele da budu vlasnici zemlje moraju da imaju prebivalište na teritriji Srbije duži vremenski period, rekao je Nedimović. Isto tako će biti urađeno i sa pravnim licima, dodao je ministar. On kaže i da će se koristiti iskustva Slovenije i Mađarske.