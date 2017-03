Tri konkursa za poljoprivrednike

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je tri nova konkursa za poljoprivrednike. To su Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara, Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovim konkursima utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (Bešenovački Prnjavor, Grgurevci, Divoš, Ležimir, Manđelos, Čalma, Šišatovac i Šuljam), lica mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije. Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.