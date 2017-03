RIK usvojio Rokovnik o vršenju izbornih radnji za predsedničke izbore (Video)

Rok za podnošenje kandidatura za učešće na predsedničkim izborima je 12. mart u ponoć. Republička izborna komisija je usvojila Rokovnik o vršenju izbornih radnji u postupku sprovođenja predsedničkih izbora, kojim je to propisano.

Takođe je propisan i izgled obrasca za podnošenje kandidatura koji će biti dostupan najkasnije 5. marta u ponoć. Kandidature će biti proglašene u roku od 24 sata od prijema predloga, ako su ispunjeni svi uslovi. Redosled kandidata na izbornom listiću određuje se 17. marta žrebom, od 19:15 sati.

Uz predsedničku kandidaturu dostavlja se i 10.000 overenih potpisa birača, kao i izjava, ako je to namera, da će kandidat koristiti sredstva iz javnih izvora za troškove kampanje. Postoji i rok za povlačenje kandidature ili odustajanje, od 16. marta, takođe u ponoć. Broj biračkih mesta biće određen i objavljen u Službenom glasniku najkasnije 12. marta u ponoć, dok će birački spisak biti zaključen 17. marta.

Stalni sastav biračkih odbora RIK će se obrazovati najkasnije do 22. marta u ponoć, a strani posmatrači će moći da podnose prijave za praćenje rada RIK-a, odnosno biračkih odbora do 22. marta, a domaći do 27. marta. Predizborna tišina počinje 30. marta u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 sati.

Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 20 sati. RIK će najkasnije do 6. aprila u 20 sati utvrditi konačne rezultate izbora, a rok za podnošenje prigovora RIK-u je 24 sata od kada je doneta odluka, izvršena radnja ili učinjen propust.