Rasveta i trotoar u Novom Slankamenu (Video)

Opština Inđija opredelila je sredstva za uređenje naseljenog mesta Novi Slankamen. U toku su pripremni radovi za postavljanje javne rasvete i trotoara na prostoru oko MZ Novi Slankamen. Radovima je predviđeno i postavljanje klupa na mestu gde se izvode radovi.

Infrastrukturni radovi izvode se u najprometnijem delu, od sporednih ulica Save Šumanovića i Branka Radičevića do Ulice Cara Dušana, koja vodi do centra naselja. Ovim do sada neosvetljnim delom svakodnevno prolazi na desetine meštana, zato je po rečima Slankamenčana u ovom trenutku ova investicija od velikog značaja za njihove potrebe.

Postavka rasvete i uređenje trotoara u okolini MZ Novi Slankamen ima za cilj podizanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava kroz unapređenje infrastrukture, a posebno unapređenje standarda i kvaliteta života građana.

Uz ranije pripremljenu projektnu dokumentaciju i zahvaljujući dobrom planiranju budžetskih sredstava, Opština Inđija uspešno realizuje gotovo sve planirane projekte u naseljenim mestima.

Plan rukovodstva lokalne samouprave je da se nastavi sa redovnim ulaganjem u infrastrukturu kako bi sva naselja na teritoriji inđijske opštine dobila novi, moderniji izgled.