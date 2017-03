Priprema za izbore (Video)

Opštinske uprave širom Srema su nakon raspisivanja predsedničkih izbora koji su zakazani za 2. april, počele pripremne radnje vezane za uvid u birački spisak. Osim elektronskim putem, građani uvid u birački spisak mogu izvršiti i lično u nadležnim odeljenjima Opštinskih uprava.

Građani sa pravom glasa koji nisu upisani u birački spisak mogu to učiniti u nadležnim odeljenjima Opštinskih uprava u Sremu do 17. marta u ponoć. Prema rokovniku za vršenje izbornih radnji do istog dana moguća je promena podataka u biračkom spisku. Građani opštine Ruma uvid u deo Biračkog spiska mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu i opšte poslove svakog radnog dana od 7 do 20 i subotom od 8 do 15 časova. Sutra ističe rok za prijavu za glasanje prema mestu boravišta i u inostranstvu.

Odeljenje za opštu pravu u Šidu izlaže deo biračkog spiska za područje opštine Šid. Građani sa područja šidske opštine na prethodnim izborima glasali su na 39 biračkih mesta, a u birčkom spisku pred predsedničke izbore 2012. godine bilo je upisano 31.241 birača. U Opštinskoj upravi pripremaju se za dalje instrukcije u vezi sa formiranjem radnih tela koja su koordinatori između RIK-a i biračkih odbora.

Uvid u birački spisak na područja Grada Sremska Mitrovica moguć je od momenta kada su raspisani izbori. Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove dostavila je Republičkoj izbornoj komisiji predlog za biračka mesta na teritoriji Grada uključujući i Kazneno popravni zavod.

Upis u birački spisak, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka građani opštine Inđija mogu do 17. marta obaviti svakog dana od 7 do 15 časova na šalteru broj 3 Opštinske uprave. Prema podacima Opštinske izborne komisije na prošlim izborima Inđinčani su glasali na 36 biračkih mesta, a pravo glasa tada je imalo 41.942 građana.