Overe potpisa, rukopisa i prepisa od danas prelaze u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi. To praktično znači da se sve overe različitih dokumenata, ugovora ili izjava volje više neće obavljati u opštinama i sudovima, osim u mestima gde još nisu imenovani javni beležnici.