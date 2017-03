Do zvaničnog završetka grejne sezone ostalo je još mesec dana. U preduzeću “Toplifikacija” u Sremskoj Mitrovici kažu da sezona teče prema planu, ali da je još uvek rano govoriti da li će produžetka biti ili ne. To će zavisiti od vremenskih prilika. Do sada je grejanje bilo redovno, bez havarija i većih pritužbi građana.