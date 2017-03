Intenzivna podrška Ministarstva poljoprivrede

Poljoprivredni proizvođači mogu da očekuju intenzivnu podršku Ministarstva poljoprivrede kada su u pitanju podsticaji, istakao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović na stručnom skupu koji je održan u Sremskoj Mitrovici. Dve nove kategorije u narednom periodu biće kreditno podržane, a to su žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i mladi do 40 godina. U pomenutim slučajevima kamatnu stopu država subvencioniše do 1 posto, dok će za ostale kategorije to iznositi do 4,5 posto. Opširnije u “Novostima”.