Bez obnove registracije gazdinstava

Poljoprivredni proizvođači u 2017. i 2018. godini više nemaju obavezu obnove registracije gazdinstava. Ako nije došlo do promene podataka upisanih u okviru gazdinstva, poljoprivrednici već upisani u registar, nemaju obavezu obnove registracije i podnošenja propisanih obrazaca. Ukoliko do promene dođe, dužni su da izmenjene podatke dostave nadležnoj Područnoj filijali Uprave za trezor Ministarstva finansija i to u roku od 30 dana od dana nastanka promene. Poljoprivredna gazdinstva koja postoje u registru na dan 30.09.2016. godine, ostvariće svoje pravo na podsticaje u 2017. godini sa zemljišnim fondom koji se na taj dan nalazi u registru u Upravi za trezor. Više informacija može se dobiti u Područnoj filijali Uprave za trezor, kao i u Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.