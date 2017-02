U blizini nadvožnjaka kod Vognja oko 13 sati primećen je požar koji je najverovatnije uzrokovan neovlašćenim paljenjem suve trave ili strnjišta. Nadležni kažu da su ovakva paljenja gotovo svakodnevna i pored brojnih upozorenja i apela upućenih građanima da to ne čine. Podsećamo, za to su predviđene i novčane kazne koje se kreću od 10.000 dinara pa i do 50.000 dinara.