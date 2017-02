Plan rada klizališta

Prema planu inđijskog Sportskog centra klizalište u Inđiji zvanično je otvoreno do 15. februara ove godine. Ukoliko vremenski uslovi dozvole klizalište u Inđiji na radost najmlađih sugrađana će raditi do kraja februara, rekao je u izjavi za našu televiziju Ilija Trbović, vršilac dužnosti direktora Sportskog centra Inđija. On je takođe naglasio da je rad klizališta moguć do kraja februara samo ukoliko temperature budu ispod nule, jer sa toplim vremenom nije moguće održavati ledenu podlogu na samom klizalištu.