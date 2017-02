“Obično veče” u Rumi

Kultnu predstavu “Obično veče”, Milan Lane Gutović odigraće 2. marta od 20 časova u rumskom Kulturnom centru. “Obično veče” je prva predstava koja je na srpskom jeziku igrana na Brodveju. Obišla je sve kontinente pronoseći slavu našeg veselog duha i smisla za humor. Od Moskve do Pekinga, od Johanesburga do Njujorka, od Sidneja do Montreala, publika je uživala u svemu onome što će Milan Lane Gutović predstaviti publici i u Rumi. Predstava “Obično veče” je već treću deceniju na redovnom repertoaru beogradskih pozorišta i prirodno je menjala sadržaj i sačuvala aktuelnost do današnjih dana.