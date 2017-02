Dom zdravlja “Dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji uvodi za dane državnog praznika dežurstva, i to 15. i 16. februara, prema sledećem rasporedu: Pedijatrija i Opšta praksa dežuraće od 7 do 14 časova, Apoteka u Inđiji radiće od 8 do 15 časova, Služba kućne nege u Beški, podela terapije na terenu od 7 do 12 časova i Služba kućne nege u Inđiji od 7 do 19 časova, a služba Hitne medicinske pomoći punkt Inđija i punkt Beška tokom praznika dežuraće 24 časa.