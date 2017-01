U Sremu sneg je počeo da pada noćas, do jutarnjih časova uspeo je da se zadrži i formira pokrivač. Jutarnja temeperatura je -6, dok će najviša dnevna biti do 1 stepen Celzijusa. Meteorolozi predviđaju da će se sneg zadržati do popodnevnih časova.

Sremska Mitrovica, Laćarak i Martinci, kao i ostala sela sve do Šida, kao i sam Šid su prohodni, sneg je sa kolovoza očišćen.