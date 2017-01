Uhapšen počinilac

U novogodišnjoj noći došlo je do incidentne situacije u jednom ugostiteljskom objektu u Sremskoj Mitrovici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili B. D. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj teškog ubistva. On se tereti da je noćas automobilom naglo ušao u dvorište ugostiteljskog objekta u Sremskoj Mitrovici i naneo teške telesne povrede dvojici muškaraca. Osumnjičeni je pobegao, ali ga je policija ubrzo pronašla. Po nalogu nadležnog tužioca, njemu je određeno zadržavanje do 48 časova. On će u Zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.