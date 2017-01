Stanje na reci Savi

Na snazi je i dalje redovna odbrana od leda na vodotoku reke Save u Sremu. Na deonicama od Hrtkovaca do Jarka, u zoni ušća Bosuta u Savu i kod Jamene formiran je ledostaj. Debljina leda iznosi i do 15 cm, saopštavaju “Vode Vojvodine”, koje su formirale Štab za danonoćno praćenje stanja na rekama. Vodostaj reke Save kod Sremske Mitrovice je porastao za nekoliko centimetra od juče i sada iznosi 127 cm, a površina ledenog ogledala je oko 70%. Od račanskog mosta do državne granice, saznajemo u Vodoprivrednom preduzeću “Sava”, pokrivenost ledom je stoprocentna.