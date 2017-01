Srpski visokoletači – golubovi ljubimci (Video)

Sigurno ste čuli da se neko u vašem okruženju bavi uzgojem golubova. To je hobi koji se zavoli od malena i ko jednom počne da uzgaja golubove, uzgajaće ih ceo život. Ekipa Sremske televizije je posetila golubara iz Laćarka, koji se isključivo bavi uzgojem srpskih visokoletača.

Bora Šuljmanac iz Laćarka uspešan je poljoprivrednik i uzgajivač svinja, ali pored toga ima jednu strast. Ta strast je uzgoj golubova i to srpskih visokoletača. Bora uzgaja golubove još od svoje sedme godine, a aktivno se ovim hobijem bavi od 2012., kada je počeo da učestvuje na takmičenjima i izložbama. Isključivo se bavi uzgojem srpskih visokoletača, koji su autohtona rasa i za njih je karakteristično da lete 13 do 15 sati i mogu dugo da izdrže u ekstremnim uslovima.

Srpski visokoletač se javlja u različitim bojama i varijetetima. Najčešće su to plava i kovana boja, odnosno movijani i takiri, mada se izvorni oblici ovih golubova javljaju u bojama od različitih nijansi žute i riđe, preko smeđe, pa do crne. To su limunci, krzali i arapi, koje Bora uglavnom koristi da bi osvežio krv takmičarskom jatu. Trenutno poseduje 25 parova za priplod i oko 120 takmičara sa kojima osvaja nagrade.

Za 4 godine koliko se bavi aktivnim uzgojem, ostvario je zapažene rezultate i osvojio pehare, 3 zlatne alke, kup u opštini. Međutim, uzgojem golubova se bavi, kako kaže, pre svega iz ljubavi koju golubovi, na svoj način, umeju da uzvrate.