Na reci Savi registrovano je smanjenje procenta pokrivenosti ledom na celom toku. Ledostaj je formiran kod Hrtkovaca i Jamene sa procentom pokrivenosti od 80 do 90%. Na ostalom delu toka je formiran ledohod sa procentom pokrivenosti od 60 do 70%. Taj broj je smanjen i kod Sremske Mitrovice i iznosi oko 60%. Debljina leda je 10 centimetara, dok je vodostaj u opadanju i on iznosi 89 cm.