Rad u dve smene

Kako bi izašli u susret građanima Inđije, a imajući u vidu i dalje povećano interesovanje građana za zamenu ličnih karti na starom obrascu za biometrijsku lučnu kartu, policijska stanica u Inđiji će nastaviti sa radom u dve smene, do kraja januara, uključujući subotu i nedelju. Primanje zahteva vršiće se radnim danima do 20 časova, a vikendom od 8 do 13 časova. Celodnevnim radom smanjiće se gužve i čekanja, ali će se takođe izaći u susret svim sugrađanima koji nisu u mogućnosti da tokom radnih dana podnesu zahtev.