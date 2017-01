Pravilno orezivanje voća

Orezivanje voća ukoliko nije urađeno je posao koji se mora obaviti, ako se žele dobri i kvalitetni prinosi u narednoj proizvodnoj godini. Najbolje vreme za orezivanje je suv zimski dan preporučuju stručnjaci kada se temperatura ne spušta ispod -5 stepeni celzijusa. Prilikom orezivanja voćki, može doći do grešaka koje treba izbeći. Kako bi se pravilno orezalo voće neophodno je prvo ukloniti deblje grane koje rastu ka unutra, nadole ili nagore, a potom ukloniti mrtvo lišće. Sve grane koje rastu nagore treba da se iseku na mestu račvanja kako bi se podstakao njihov rast i formiranje pupoljaka. Tako se jačaju horizontalne grane i one koje rastu ka spolja, jer su to ujedno i grane koje daju najviše plodova.