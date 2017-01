Počela škola klizanja

Planirana osnovna obuka u klizanju za đake osnovnih škola na teritori opštine počela je danas u Inđiji. Obuka će se vršiti svaki dan u periodu od 10:00 do 12:00 časova. Planirana aktivnost realizuje se uz pomoć profesora fizičkog vaspitanja i nastavnika razradne nastave, uz saglasnost roditelja. Same aktivnosti na ledu vodi profesor fizičkog vaspitanja Ljubica Čubrilo. Učenici, koji se nalaze na spisku overenom od strane škole, plaćaju ulaznicu u iznosu od 50,00 dinara u kojoj je uračunato iznajmljivanje klizaljki, kao i besplatan čaj za sve učenike. Obuka će trajati do 3. februara.