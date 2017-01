Krajem januara tenderi za izgradnju sistema za navodnjavanje

Krajem januara 2017. biće raspisani tenderi za 14 projekata za navodnjavanje, a izgradnja sistema biće finansirana iz kredita Abu Dabi fonda, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Negde oko 22.000 hektara novog zemljišta biće navodnjavano, a od toga su najveće površine 11 lokacija na prostoru Vojvodine. Nedimović je dodao da će se izgradnjom sistema dovesti voda do obradivih površina, a na vlasnicima je da se, ukoliko su zainteresovani, priključe i koriste vodu. On je pojasnio da u voćarstvu ukoliko nemate kvalitetno navodnjavanje prinos je 20, 30 do 35 tona po hektaru, dok je sa navodnjavanjem prinos 60, 70 do 80 tona po hektaru.